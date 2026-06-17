今週18日から、シネコックヒルズGCで「全米オープン」が開幕する。そのタイミングを見計らったかのように、テーラーメイドの未発表ドライバーが適合リスト登録され、米国メディアで大きな話題となっている。【画像】適合リスト画像で「Qi4D」と「Proto 200+」のサイズを並べて比較複数報道によれば、ブライソン・デシャンボーが使用すると見られるのが、『Qi4D Proto 200+』なるドライバーで、ソール後方にTASウェイトが配置された