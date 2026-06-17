＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 初日◇16日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞2年前の2024年8月に行われた「全国高等学校ゴルフ選手権」、通称・緑の甲子園の女子団体の部を制したのは4人全員が1年生の大阪桐蔭高だった。その時のメンバーも現在3年生。ナショナルチームメンバーで、当時の優勝メンバーのひとりだった岩永杏奈を筆頭に、今年、日本女子プロゴルフ協会（JL