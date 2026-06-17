スターバックスは、24日から桃を主役にした3種のビバレッジが登場する。とろける果肉とミルクのフラペチーノ、爽快な炭酸ソーダ、果肉感を存分に楽しめるティーと、それぞれ異なる食感や飲み心地で桃の魅力を表現。暑さが増す季節に向け、気分やシーンに合わせて選べるラインアップを展開する。【画像】まさにご褒美…！ごろっと桃がたまらないピーチラペ『ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ』は、2015年から夏の定番とし