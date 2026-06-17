タレントの円広志（72）が17日、MCを務めるカンテレの情報バラエティー番組「よ〜いドン！」（月〜金曜午前9時50分、関西ローカル）を体調不良により休演した。同局の谷元星奈アナウンサーが番組冒頭、「本日、円さんは体調不良のためお休みされます」と報告した。円は昨年9月にも体調不良で休演している。同局関係者によると、大事には至らないという。同番組は2008年に放送開始した朝の長寿情報番組。円らが街ブラロケを行う「と