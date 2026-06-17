ミュージシャンのGACKTが19日放送のABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に特命局長として初出演する。同局が17日、発表した。ヒョウ柄のブルゾンの中に白のタンクトップといういで立ちでスタジオに登場するなり、悲鳴にも似た黄色い大声援に迎えられたGACKTは、観覧席の前をゆっくり歩き、手を振って歓声に応えた。ナイトスクープについては「長寿番組なんで、昔から観てました」