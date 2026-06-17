気象台は、17日午前11時11分に、レベル４土砂災害危険警報を十島村に発表しました。奄美地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■奄美市●レベル２土砂災害注意報■十島村●レベル４土砂災害危険警報【発表】■大和村●レベル２土砂災害注意報■宇検村●レベル２土砂災害注意報■瀬戸内町●レベル２土砂災害注意報■龍郷町●レベル２土砂災害注意報■喜界町●レベル２土砂災害注意報■徳之島町●