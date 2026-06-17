楽天は１７日、仙台市内で記者会見を開き、ロッテ前監督の吉井理人（まさと）氏（６１）が新監督に就任すると発表した。背番号は８１で、１９日のロッテ戦から指揮を執る。吉井新監督は「若い選手もたくさんいるし、可能性のあるチーム。その可能性を形に変えていけるように今までの経験を全部つぎ込んで、一生懸命やっていきたい」と抱負を述べた。球団の三木谷浩史オーナーはシーズン途中に外部から新監督を招請した異例の対