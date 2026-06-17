投手、野手として１７年間の現役生活を送った宮出隆自さん（４８）は、プロ１４年目となる２００９年の開幕前にヤクルトから楽天へトレード移籍した。ファミリー的な雰囲気のあるヤクルトでプロ野球選手として過ごしてきた宮出さんにとって、トレード通告は衝撃的な出来事だった。だが、違う球団でプレーする機会を与えられたことは「野球人生が豊かになった」と言うほど得がたい経験になった。移籍先ではプロ入団時の監督である