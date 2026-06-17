歌手浜崎あゆみ（47）が17日までにインスタグラムを更新。スタジオ入室時に地震が発生した恐怖を振り返った。全国ツアー開催中の浜崎。20日に愛知公演を控え、リハーサルに励んでいる。そうした中、16日午後7時46分ごろ、群馬県太田市などで最大震度5弱を観測したマグニチュード5.5の地震が発生。東京都内でも各地で震度3を記録した。浜崎はストーリー機能を使って「皆の場所は揺れ大丈夫だった？」と問いかけるとともに、「わたし