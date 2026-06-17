「5月9日付の読売新聞に《築40年以上の病棟が全国1568か所 建築費高騰で建て替え負担大…医師不足重なり閉院検討も》という見出しの記事が出ました。都道府県別に、法定耐用年数を超えて老朽化している病院数と、その割合を独自調査。病院全体の23％が築40年超えで、8％が築50年超えでした」（医療ジャーナリスト）都道府県別では、老朽化率の高いワースト1は福島県（34％）で、青森県（32％）が続き、もっとも老朽化率が低いのが