梅雨前線が停滞している影響で、鹿児島県内ではきょう17日大気の状態が非常に不安定になっています。土砂災害への厳重な警戒が必要です。 気象台によりますと、梅雨前線があす18日にかけて種子島・屋久島地方に停滞する影響で、県内は大気の状態が非常に不安定になっています。 17日これまでの1時間に県の雨量計で、徳之島町や伊仙町で53ミリの非常に激しい雨や、西之表市で42ミリの激しい雨を観測。 おととい15日からの降り