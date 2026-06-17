2022年のサッカーワールドカップ（W杯）カタール大会で「美人すぎるサポーター」として話題になった、ガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん（31）が2026年6月15日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ観戦コーデを披露した。「ナイスゲーム！」SHONOさんは、「オランダvs日本2−2ナイスゲーム！！！！！！！！！」といい、白い半袖とデニムを合わせたヘソ出しコーデで日本の国旗を持った姿を投稿した。