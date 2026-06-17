病院で検査をすると腰痛が消える理由 検査をすると腰痛が消えるのはなぜか ●病院で調べることも大切な治療法みなさんは腰痛の症状が出た際、真っ先に病院へ向かいますか？さまざまな情報を簡単に得られる昨今、まずはインターネットなどで「腰左側痛み」などと検索をして自己判断をする方も多いのではないでしょうか。病院へ行かなくてもすぐに得られる情報がたくさんある反面、これらの情報が自分の症状と一致