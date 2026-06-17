数ある料理マンガの中でも、独特のダークヒーロー感と確かな料理の知識で根強い人気を誇る『ザ・シェフ』。 主人公の「幻の料理人」こと味沢匠は、依頼人の希望に応じてどんな料理でも作り上げます。 今回は、味沢の”恐るべき料理技術”が爆発したエピソード第12話「イミテーション②」の見どころを解説します。 舞台は豪華パーティー！1晩500万円のディナー 天才