かがわ産業支援財団ロゴ かがわ産業支援財団は2026年8月から9月にかけて、香川県内での創業を支援する「かがわ創業塾」を開講します。 創業に必要な知識やノウハウを体系的に習得しながら創業計画書を作成するまで講師が指導します。先輩創業者との交流会も開きます。創業塾の終了後も専門家らが無料で相談に応じるなど創業に向けてサポートします。 定員は30人で、受講無料です。日程は8月７日、21日、28日、9月4