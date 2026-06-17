肥満傾向児が40年で3～4倍に！増増える子どもの肥満を防ぐ方法とは 子どもの肥満が増えている 子どもの肥満は大人の肥満のもと ここ10年ほど、子どもの肥満の割合は10%前後をキープしています。2020年度の文部科学省の調査によれば、*²³8～17歳までの男の子における肥満傾向児の割合は、どの年齢でも10%を超えていました。同じ年齢の女の子においても、9%前後が肥満傾向児であることがわかって