東京時間10:31現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝76.47（+0.42+0.55%） NY市場で大きく続落の原油先物は時間外で利益確定の動きなどから少し戻している。