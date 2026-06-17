東京時間10:31現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝22925.00（+133.00+0.58%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4360.70（+6.30+0.14%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先がしっかり，時間買いでも小幅プラス圏で東京金を支えている