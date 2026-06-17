USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.146.106.017.05 1MO6.335.065.845.93 3MO7.455.216.536.29 6MO8.165.467.136.70 9MO8.365.727.476.94 1YR8.576.177.867.20 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.458.107.00 1MO6.077.306.02 3MO6.947.896.28 6MO7.728.396