by World Economic Forumイーロン・マスク氏率いるSpaceXが、AIコーディング支援ツール「Cursor」の開発元であるAnysphereを買収する合併契約を2026年6月16日に締結しました。買収額はAnysphereの株式価値を600億ドル(約9兆6000億円)と見なす全株式交換で、規制当局の承認などを条件に2026年第3四半期(7月〜9月)の完了を見込んでいます。FORM 8-K｜Space Exploration Technologies Corp.(PDFファイル)https://d18rn0p25nwr6d.cloud