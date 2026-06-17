17日朝、鶴岡市や新庄市、米沢市でクマ計3頭が目撃されました。17日午前4時ごろ、鶴岡市藤沢の森林で体長約1.2メートルのクマ1頭が目撃されました。現場は障害者支援施設の近くで、その後施設裏にある公園に異動したということです。新庄市では午前5時ごろ、五日町の農地で体長1ｍほどのクマ1頭が目撃されました。さらに、米沢市では午前7時ごろ、簗沢の農地で子グマ1頭が目撃されました。