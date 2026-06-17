９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の告別式が１７日午前９時半から東京・桐ケ谷斎場で営まれ、故人の甥（おい）で俳優の若山騎一郎が参列した。喪主は長女・眞粧美（まさみ）さん。式後には報道陣の取材に対応。この日は青空が広がっていたため「梅雨の中で晴れてるのは（運を）持ってる方なんだと思いました。おばちゃん（中村さん）の顔を見た時、とてもかわいらしくて。（出棺前）最後まで粘ってお