◆米大リーグレッドソックス１ー６ブルージェイズ（１６日、米国マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイ・パークブルージェイズのＧ・スプリンガー外野手（３６）が１６日、メジャー通算３００号を達成した。スプリンガーは「１番・ＤＨ」で先発。４−１で迎えた９回２死一塁の第５打席で、ワトソン投手の９１マイル（約１４６・５キロ）のカットボールを捉えて、左翼グリーンモンスターを越える場外弾。今季７号を放った。