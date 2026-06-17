◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン―アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、初戦でアルジェリア（同２８位）と対戦。アルゼンチンが１―０でリードして前半を終えた。前半２７分、史上初のW杯６大会連続出場となったＦＷメッシがＭＦデパウルの縦パスに反応。中央で受けると、ボールを運び左足を振り抜いて美しいミドルシュートを決めた。元