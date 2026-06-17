ロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカル、Takaが16日（日本時間17日）、ドジャースタジアムでのレイズ戦でファーストピッチに登場した。背番号「18」に「TAKA」と書かれたドジャースユニホームでマウンドに上がり、大歓声を浴びながら、マウンドから投げ込んだ。捕手役を務めた仲良しの山本由伸相手にストライク投球を投じたが、山本がまさかの落球。それでも球場からは大きな拍手が送られた。ファーストピッチ後には山本から