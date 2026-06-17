立憲民主党の水岡俊一代表は17日の党会合で、同党の古賀千景参院議員による「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く」との発言について謝罪した。「自衛官や家族、関係者の心情に配慮を欠くものだ。党の代表として責任を深く感じている。深くおわびする」と述べた。立民は16日に古賀氏を田名部匡代幹事長による厳重注意処分とした。古賀氏は15日の参院決算委員会で発言し、直後に訂正を申し出た。小泉進次郎防衛相から「配慮