東京都市大学の津村耕司准教授と、石垣島天文台室長を務める国立天文台の有松亘講師は、NASA（アメリカ航空宇宙局）の有人月ミッション「Artemis II（アルテミスII）」の最中に撮影された広報用の画像から、太陽の周囲に存在する「Fコロナ」と呼ばれる構造の広がりを明らかにしたとする研究成果を発表しました。両名の研究成果をまとめた論文は学術誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載されています。月フライバイで宇宙