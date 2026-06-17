お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時20分）にゲスト出演。SNSのダイレクトメッセージ（DM）をきっかけに友達になった女性タレントを明かした。MCの若槻千夏は、冒頭で木梨が同番組に登場した経緯を説明。「初めてこのツーショットを見る方もいるかもいると思うで」と断りつつ、「ノリさんが今個展をやってるんですけど。アート展。そのアート展