TBS系「news23」は16日夜の放送で、今年3月に沖縄・名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、修学旅行の平和学習活動に参加していて亡くなった同志社国際高（京都府）の武石知華さんの遺族から番組に寄せられたというコメントを報じた。コメントが記された書面をスタジオで示し、「修学旅行に行っていただけの妹がどうしてこんな姿で帰ってこなければならなかったのか、今でもまだ受け止め切れていない」とする知華さんの姉へのリモートイ