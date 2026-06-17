ミニストップは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年6月16日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。まとめ買いで値引きに6月16日から22日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、2つあります。1つめの対象商品は、アサヒ飲料「ウィルキンソンタンサン」の「レモン」と「ダブルグレープ」（各500ml）。どちらか1本を購入すると、「ウィルキンソンタン