アルインコが反発している。１６日の取引終了後にＲＦＩＤとＮＦＣを１枚のタグに統合したハイブリッド型仮設機材管理システム「ミルタグ」の展開を本格化すると発表しており、好材料視されている。 「ミルタグ」は、仮設機材一つひとつに専用タグを取り付けることで、個体管理、トレーサビリティ、安全点検、棚卸作業の省力化を支援するシステム。建設業界では、時間外労働の上限規制を背景に、現場管理の効率化や生