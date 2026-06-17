スマートドライブが４連騰している。１６日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１５８万株（自己株式を除く発行済み株数の４．２０％）、または３億円としており、取得期間は６月１７日から７月１６日まで。東京証券取引所における市場買い付けにより取得するとしており、株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、将来の機動的な資本政策を可能とすることが目的としている