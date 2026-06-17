ステムリムは高い。１６日取引終了後、塩野義製薬へ導出済みの再生誘導医薬開発品レダセムチド（ＨＭＧＢ１から創製したペプチド医薬、開発コード：Ｓ－００５１５１）を利用した脂肪肝及び非アルコール性脂肪肝炎に対する新規治療に係る用途特許について、ロシアで特許登録されることになったと発表した。この特許は現在開発が進んでいるレダセムチドの適応範囲の拡大を目的とするもの。これが材料視されてい