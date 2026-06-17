9月18日に全国公開される有村架純、石田ひかり、姫野花春のトリプル主演映画『さとこはいつも』に細田佳央太が出演することが発表された。 参考：オダギリジョー、『さとこはいつも』で有村架純の不倫相手役に青木柚は後輩社員役で出演 長編映画デビュー20周年となる沖田修一監督の完全オリジナル作品となる本作。年齢も、育った環境も異なる、3人の「さとこ」という女性たちが、自由で、みっともなくて、愛お