午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２４４、値下がり銘柄数は２７４、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に機械、銀行、電気機器、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは海運、情報・通信、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS