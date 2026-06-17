瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で曇りになっています。昼過ぎ以降も雲が広がり、香川県では夕方から雨の降るところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で27度、高松で29度の予想です。16日よりもやや気温が高いでしょう。 18日もおおむね曇りで、岡山県では午後になると、雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。天気の急変に注意してください。朝の最低気温は岡山で21度、津山で20度、高松で22度でしょう