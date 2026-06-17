山形市によりますと、きのうの夜9時半ごろ、山形市みはらしの丘５丁目の駐車場でクマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ１．２メートルとみられています。 【写真を見る】【地図あり】山形市みはらしの丘の駐車場でクマ目撃市が注意呼びかけ クマは駐車場の西側の茂みに向かっていったということです。 けが人は確認されていません。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情