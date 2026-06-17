開催：2026.6.17 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 1 - 6 [ブルージェイズ] MLBの試合が17日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブルージェイズが対戦した。 Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するブルージェイズの先発投手はディラン・シースで試合は開始した。 3回表、1番 ジョージ・スプリンガー 2球目を打ってライトへの犠牲フラ