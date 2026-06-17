鶴岡市によりますと、きょう午前４時３５分ごろ、山形県鶴岡市藤沢でクマ１頭が目撃されました。 体長はおよそ１．２メートルとみられています。 目撃者は国道３４５号を通行中、福祉施設「愛光園」の近くでクマを目撃し、クマはその後、愛光園の北側の山の方へ移動したということです。 けが人はいません。 市が注意を呼びかけています。