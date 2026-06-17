「機動戦士ガンダム」のキャラクターデザインなどで知られる安彦良和さんの展覧会が山形県の天童市美術館で開催されていて、多くのファンでにぎわっています。 【写真を見る】【貴重】アニメ・漫画界の世界的巨匠安彦良和さんの展覧会『描く人、安彦良和』機動戦士ガンダムのアムロ、シャアをデザイン当時の設定原画も展示中（天童市美術館・山形） 会場には安彦良和さんが手掛けた機動戦士ガンダム、アリオン、巨