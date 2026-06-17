開催：2026.6.17 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 12 - 2 [Wソックス] MLBの試合が17日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとWソックスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はゲリット・コール、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。 1回表、3番 アンドルー・ベニンテンディ 4球目を打って右中間スタンドへのホ}