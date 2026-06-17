株式会社オフィスフォレストは、ソニーの超望遠ズームレンズ「FE 100-400mm F4.5 GM OSS」に対応したF-Fotoブランドのレンズプレートを6月6日（土）に発売した。価格は3,480円。 純正三脚座に合わせて設計された、アルカスイス互換形状のレンズプレート。 三脚座へは、1/4インチネジと3/8インチネジの2本で固定。さらに、脱落防止用のストッパーネジにも対応する。 本体は硬質アルマイ