ワールドカップのデビュー戦で、さっそく存在感を示した。現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節でノルウェー代表は、イラク代表とボストン・スタジアムで対戦。４−１で勝利した。この一戦で印象的なパフォーマンスを披露したのが、絶対エースのアーリング・ハーランドだ。まずは29分、左サイドをオーバーラップしたデイビッド・メラー・ウルフの鋭いクロスボール押し込み、先制点を奪取。さらに１−１となり迎えた