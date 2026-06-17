米沢市によりますと、きょう午前７時ごろ、山形県米沢市簗沢でクマ１頭が目撃されました。 体長はおよそ１メートルとみられています。 きのう午後には、簗沢に隣接する米沢市小野川町の温泉街の近くでも子グマ１頭が目撃されていました。 市が注意を呼びかけています。