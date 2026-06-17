現地６月16日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節で、アルゼンチン代表とアルジェリア代表がカンザスシティ・スタジアムで対戦。世界最高のスターが、圧巻の一撃を見せた。アルゼンチンは、６大会連続でワールドカップに出場しているリオネル・メッシがキャプテンマークを巻いて先発。この試合で国際Aマッチ通算200試合出場という歴史的な節目を迎えた。すると、大舞台でさっそく結果を残す。1