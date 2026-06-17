北中米ワールドカップが“ピンク”に染まっている。ピッチを見渡すと、どの国でも蛍光ピンクのスパイクを履いた選手を簡単に見つけることができる。ソン・フンミンやイ・ガンイン、ファン・ヒチャンをはじめとする韓国代表も例外ではない。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆ビキニSHOTでは、なぜ今回のワールドカップでは、これほどまでにピンク色のスパイクが主流になったのだろうか。今回の北中米ワールド