電子書籍も配信中の連載『タイミーさんが見た世界』では、ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもを赤裸々に綴っている。今回は、国会の議員会館内にある食堂で働いてみた。修学旅行など団体客が多く、超忙しい職場。無事に乗り切れるか……!?（ライターみやーんZZ）議員会館内の食堂でスキマバイト！団体客たくさんで大忙し氷河期世代の40代おじさんである僕が、突