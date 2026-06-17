アルゼンチン代表の北中米ワールドカップの“第１号”ゴールだ。アルゼンチンは現地６月16日、北中米W杯のグループステージ第１節（Ｊ組）でアルジェリアとカンザスシティ・スタジアムで対戦し、17分に先制点を挙げる。スコアラーはメッシ。デ・パウルの縦パスを敵陣中央で受けた10番は、振り向いて前進し、ペナルティアーク手前で自慢の左足を振り抜く。狙いすましたミドルシュートを突き刺した。 頼れるキャプテン