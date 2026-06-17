【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＝LOVEが、メンバー全員揃ってマクドナルドとのコラボレーション企画に初登場。楽曲「ラブソングに襲われる」の歌詞をアレンジした替え歌「VIVA！ワールドマックを食べられる」を使用した新WEBCMが、マクドナルド公式SNSにて公開された。 ■イコラブ、限定ユニフォームに「かわいい！」「宝物！」 今回、＝LOVEと「VIVA！ワールドマック」のコラボを