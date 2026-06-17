【写真】佐久間大介のニューヘア／以前は長めのピンクヘア Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramストーリーズを更新。空港で撮影したと思われる最新ショットを公開し、注目を集めている。 ■佐久間大介「行ってきます」 佐久間は「行ってきます」というメッセージに飛行機の絵文字を添え、1枚の写真を投稿した。 公開された写真では、鮮やかなピンクヘアにサングラスを合わせた佐久間が登場。ル